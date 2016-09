Zoneamento: última etapa será nessa sexta-feira

Home

A Câmara Municipal realiza amanhã, às 19h, evento para divulgar o balanço da audiência pública sobre a nova Lei de Zoneamento, ocorrida há duas semanas, no plenário da Casa. A presidência do Legislativo também deverá apresentar o resultado dos encontros promovidos em bairros de São José desde o fim do ano passado.

O encontro para devolutiva do projeto do novo zoneamento é a última etapa de tramitação do texto antes da votação em plenário. Depois do evento de amanhã, aberto ao público, a proposta poderá ser colocada em votação já na próxima quinta-feira, dia 22.

O presidente da Câmara, vereador Shakespeare, Carvalho (PRB), candidato a prefeito, evitaria assim críticas do setor empresarial, que o acusa de retardar a votação do texto, enviado à Casa pelo prefeito Carlinhos Almeida (PT) em 13 de outubro do ano passado.

Plano. Paralelamente, a Prefeitura de São José vai iniciar a discussão do Plano Diretor de Cidades. A primeira oficina sobre o tema acontece no sábado, às 9h, no Centro Esportivo João Molina, no distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José.