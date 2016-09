Zona sul é palco de mais de 50% das ações contra o fluxo do funk

Home

Força-tarefa realizou 40 operações conjuntas em S. José em 2016, sendo que 21 delas foram nessa área

Mais da metade das operações integradas contra o fluxo do funk em 2016 foram direcionadas para a zona sul de São José dos Campos.

A Polícia Militar informou que das 40 ações em conjunto com a prefeitura realizadas este ano, 21 foram concentradas na região sul da cidade. Logo em seguida aparece a zona leste que registrou outras 9 ações.

De acordo com a PM, não houve um aumento nos fluxos, somente a migração da modalidade para pontos diferentes da cidade, como o Urbanova, por exemplo.

“Em bailes, se as atitudes de ordenamento urbano não forem tomadas o ambiente vai ficar degradado. Como se fosse terra de ninguém”, afirmou o capitão da PM Arlindo Soares de Albergaria Henriques da Silva Junior.

De acordo com a prefeitura, as operações integradas são planejadas de acordo com a incidência dos casos. No início do ano o número de reclamações era maior na região leste. Após ações de fiscalização no local, houve migração dos casos para a zona sul, provocando um deslocamento das operações.

As zonas sul e leste de São José lideram as estatísticas de homicídios em 2016 com um total de 33 assassinatos. Líder absoluta, a região leste computou 20 assassinatos este ano, seguida pela zona sul com 13.

Violência. Um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos foram mortos e outros dois ficaram feridos a tiros em 'fluxos' em bairros das zonas sul e leste em abril deste ano.