Zona leste de São José receberá arrastão de combate ao Aedes aegypti

- 16:19

Redação

São José dos Campos



Com o segundo maior índice de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti, a região leste de São José participará, neste sábado, do terceiro arrastão de controle e combate da dengue, zika e chikungunya.



Cerca de 60 agentes vão visitar o Motorama e parte do Jardim São Vicente, num total de 78 quadras e 2.424 imóveis.



Os dois primeiros arrastões foram realizados na região sudeste (Putim e adjacências) e centro (Jardim Esplanada, Apolo, Vila Ema, Vila Adyana e redondezas).



A avaliação de densidade larvária, elaborada pela Prefeitura, revelou um índice de 1,0, que representa estado de alerta em relação à infestação do Aedes aegypti. A maior classificação, de 4,6, foi na região central. Na área do Motorama foi de 1,8.



Nos primeiros dias de janeiro, a Prefeitura deflagrou uma grande campanha para manter a população em alerta máximo, uma vez que esta época, com calor e grande volume de chuvas, é a mais propícia à proliferação do mosquito.



O objetivo dos arrastões é retirar o maior número possível de criadouros, com a retirada de objetos que podem acumular água, além de fazer uma varredura contra o mosquito. Os agentes passam nas casas, aplicando larvicida onde for necessário e orientando os moradores a descartar o material, que é transportado por um caminhão.



Esta é uma ação de prevenção e combate ao mosquito, em parceria com a Sucen e a Vigilância Epidemiológica do Estado. No arrastão, a Prefeitura não recolhe móveis, como sofás e camas, mas apenas os objetos que podem juntar água e, por isso, representam perigo por favorecer a proliferação do inseto.