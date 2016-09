Zé Roberto fala em Libertadores ao comentar possível saída de Cuca

Home

Com o Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro a 16 rodadas do final do torneio, Zé Roberto já projeta a participação do clube na edição de 2017 da Copa Libertadores. Experiente, o lateral esquerdo falou com estranheza sobre uma eventual volta de Cuca ao futebol chinês.



Antes de acertar com o Palmeiras, o técnico comandou o Shandong Luneng e, em recente entrevista à Rádio Globo, disse que planeja retornar ao futebol chinês em 2017. Cuca tem contrato com o clube alviverde apenas até o final de 2016, mas, por outro lado, ainda não estabeleceu qualquer tipo de acordo com outra agremiação. "O Cuca está com uma possibilidade muito grande de ser campeão do Brasileiro, um torneio que o Palmeiras não ganha há 22 anos. Todos sabemos da importância do campeonato e, vencendo, abre um leque muito grande para o futuro, porque entra direto na Copa Libertadores" declarou Zé Roberto.



Com 22 jogos, o Palmeiras contabiliza 43 pontos, seis a mais que o Corinthians, último integrante do grupo de classificados à Copa Libertadores. Para Zé Roberto, a possibilidade de disputar o torneio continental é o principal atrativo na próxima temporada. "O Cuca já ganhou a Libertadores e vai querer ganhar de novo, ainda mais em um clube que está crescendo e com um plantel de grandes jogadores. É um dos candidatos ao título brasileiro e com certeza entra na próxima temporada forte para a Libertadores. Acho que ele pensa mais em ganhar a Libertadores do que em ir para a China", afirmou.



Aos 42 anos de idade, Zé Roberto é um dos líderes do elenco alviverde e vinha atuando como capitão antes de Dudu ganhar a braçadeira. Diante da situação do Palmeiras na temporada, o lateral esquerdo chegou a duvidar de declaração de Cuca sobre seu possível retorno ao futebol chinês. "Não acredito nessa declaração. Se ele deu, mostra o contrário do que tem feito aqui conosco todos os dias no campo, sempre nos incentivando a cada treinamento e querendo ganhar. Acho que o Cuca tem planos ambiciosos para o ano que vem", afirmou.



Apesar da surpresa, Zé Roberto negou que a declaração do treinador possa atrapalhar o Palmeiras na disputa do Campeonato Brasileiro, uma vez que “cada um tem o direito de expressar suas opiniões”. O lateral ainda lembrou que o clube terá eleições presidenciais em breve. "Seria uma coisa de futuro, que pode acontecer ou não. Ele tem contrato até dezembro e o clube tem eleições em novembro. Por isso, ainda não teve conversas de renovação. No momento, todos estamos focados no Brasileiro. O Cuca é sempre o primeiro a chegar e o último a sair" afirmou.