Zé Celso debate o teatro e a democracia em São José

Escritor Luiz Funganti participa do bate papo que traz à tona o momento atual do país; entrada gratuita



Redação

São José dos Campos

José Celso Martinez Correa, um dos principais dramaturgos do país e fundador do Teatro Oficina, estará neste domingo em São José. Ele participa do primeiro fórum do Festivale (Festival de Teatro do Vale do Paraíba), que segue até o dia 11 de setembro.

O diretor traz seus 60 anos de história no teatro ao debate cujo tema será “Teatro e Democracia”. Com um trabalho iniciado na década de 1960, época marcada pela encenação europeizada, Zé Celso se firmou em uma linguagem revolucionária. Seu objetivo era retirar o espectador de tal posição integrando-o à ação dramática.

Após uma passagem pelo Teatro de Arena, de Augusto Boal, o diretor iniciou seu trabalho com dirigindo a peça “A Vida Impressa em Dólar” (1961), de Clifford Odets. Mas foi em 1967, que criou seu mais inovador espetáculo: “O Rei da Vela”, de Oswald de Andrade.

Misturava teatro de revista, ópera, circo... Até que, em tempos de AI-5, em 1968, assumiu o teatro de agressão com “Roda Viva”, de Chico Buarque.

Chegou a ser preso e torturado pelo regime militar e partiu ao exílio, onde permaneceu até 1978. No retorno ao país, voltou ao teatro Oficina com a peça “25” (1979). O diretor fala de sua trajetória às 17h, no Cine Teatro Benedito Alves. No bate-papo com ele, o filósofo e escritor Luiz Funganti.

AGENDA

Peças

10h - ‘Era uma Vez um Rei’, Grupo Pombas Urbanas, de São Paulo (SP) - Feira do Jd. Colonial. Livre

15h - ‘Cinco Semanas em um Balão’, de Sabres de Luz Teatro, de São Paulo (SP) - Cine Santana. Livre

15h - ‘As Artes de Malasartes’, do Grupo Janela Mágica, de São José - Arena do Parque da Cidade. Livre



Fórum

17h, ‘Teatro e Democracia’, com José Celso Martinez Corrêa e Luiz Fuganti - no Cine Teatro Benedito Alves



Peças

21h - ‘Contos Estranhos’, do grupo Narradores do Vento, de São José - CET (Centro de Estudos Teatrais). 14 anos



Serviço

Cine Santana, av. Rui Barbosa, 2005, Santana

Cine Teatro Benedito Alves, na rua Rui Dória, Centro

Centro de Estudos Teatrais, na av. Olivo Gomes, 100, parque da Cidade Roberto Burle Marx



Entradas gratuitas