Xuxa estreia ‘Dancing Brasil’, dia 3, na Record

“Dancing Brasil”, reality show de dança, sucesso no mundo todo no formato original “Dancing with the stars”, da BBC Worldwide, ganhou data de estreia na Record: dia 3 de abril.

O programa --que lembra “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão do Faustão”, é a nova aposta da emissora para Xuxa Meneghel. Na dinâmica, 14 participantes famosos, que formam dupla com bailarinos experientes, precisam mostrar criatividade e dedicação para continuarem na competição.

A temporada, com 13 episódios, será exibida nas noites de segunda-feira, ao vivo, logo após o “Jornal da Record”. Sérgio Marone será repórter do programa e ficará responsável por acompanhar os bastidores, fazer entrevistas com os participantes e ainda interagir nas redes sociais.

Já o time de jurados é composto pelos bailarinos e coreógrafos Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho. Uma plateia de 400 pessoas vai acompanhar de perto as performances.

O júri de especialistas avaliará cada performance e os casais menos votados encaram a opinião do público. O público em casa terá o poder de salvar a estrela que ele quer que continue na competição.

Na final três casais disputam, pelo voto popular, o prêmio de R$ 500 mil.

“O resultado vai ficar bem legal. Acho que esse vai ser o grande diferencial: um programa ao vivo, com tom de festa, algo que nunca fiz”, disse em nota a apresentadora, que se diz empolgada com o desafio.

PARTICIPANTES:

TÂNIA ALVES

Atriz, cantora e empresária, 67 anos

Nasceu no Rio de Janeiro / Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Marcos Vedovetto

JULIANA SILVEIRA

Atriz, 37 anos

Nasceu em Santos (SP) / Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Weskley Faustino

MIKA (Micael Borges)

Cantor e Ator, 28 anos

Nasceu no Rio de Janeiro

No programa, fará par com a bailarina profissional Bárbara Guerra

BIANCA RINALDI

Atriz, 42 anos

Nasceu em São Paulo /Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Tutu Morasi

SHEILA MELLO

Atriz e bailarina, 38 anos

Nasceu em São Paulo/ Mora em São Paulo

No programa, fará par com o bailarino profissional Marcelo Vasquez

LEO MIGGIORIN

Ator, 35 anos

Nasceu em Barbacena (MG) /Mora em São Paulo

No programa, fará par com a bailarina profissional Dani de Lova

MAYTÊ PIRAGIBE

Atriz, 33 anos

Nasceu no Rio de Janeiro/ Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Paulo Victor

GUILHERME

Cantor há 20 anos da dupla sertaneja que faz com o irmão Santiago, 47 anos

Nasceu em Goiânia /Mora em Porto Alegre

No programa, fará par com a bailarina profissional Alê Brandini

FABÍOLA GADELHA (rabo de arraia)

Jornalista, 37 anos

Nasceu em Manaus (AM) / Mora em São Paulo

No programa, fará par com o bailarino profissional Bruno Kimura

TONY SALLES

Cantor da Banda Parangolé, 36 anos

Nasceu em Salvador (BA) e mora em Lauro de Freitas-BA

No programa, fará par com a bailarina profissional Bruna Rocha

JADE BARBOSA

Ginasta, 25 anos

Nasceu no Rio de Janeiro/ Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Lucas Teodoro

RICHARLYSON

Atleta profissional de futebol, 34 anos

Nasceu em Natal (RN) / Mora em Bauru (SP)

No programa, fará par com a bailarina profissional Camila Moretti



DALTON RANGEL

Chef de cozinha, 29 anos

Nasceu em Niterói (RJ) / Mora em São Paulo

No programa, fará par com a bailarina profissional Érica Martinez

MC GUI

Cantor, 18 anos

Nasceu em São Paulo / Mora em São Paulo

No programa, fará par com a bailarina profissional Bella Fernandes