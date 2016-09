Wilson Marini - Contexto Paulista 11/09

Home

Startup do Interior se destaca com inovação

O Beblue, startup com sede em Ribeirão Preto, e que atua também em Franca e Presidente Prudente, é uma novidade que veio para ficar no comércio. Se propõe a estimular vendas e fidelizar clientes de lojas e prestadores de serviços parceiros, de acordo com a agência oficial paulista Investe SP com base em informações do site Investimentos e Notícias. Com uma rede credenciada de 500 estabelecimentos, em cinco meses de atuação a Beblue já devolveu aos seus usuários mais de R$ 1 milhão. O cliente baixa o aplicativo Beblue, cria uma conta e registra o número do CPF. Cada vez que utilizar o cartão de crédito ou de débito (MasterCard ou Visa), na rede credenciada, recebe o cashback (retorno de um percentual do valor pago), que será depositado automaticamente. O valor é cumulativo, não expira e pode ser usado para novos pagamentos dentro da própria rede credenciada. Segundo Daniel Abbud, cofundador e CEO do Beblue, por dia são mais de 2 mil downloads e a expectativa é chegar a 500 mil utilizadores até dezembro de 2016. São realizadas 2 mil transações diárias e previsão é de chegar a 20 mil operações por dia até o final do ano. Serão mais de R$ 50 milhões circulando na plataforma por mês. O planejamento do Beblue prevê alcançar 100 cidades no Brasil, nos próximos três anos, com 110 mil afiliados.



Exportações em alta no Vale

A venda de automóveis para o exterior foi uma das molas propulsoras do aumento das exportações de São José dos Campos em 2016 e ajudou a diminuir o déficit da balança comercial de Taubaté, segundo o jornal O Vale, da Rede APJ (Associação Paulista de Jornais). São José teve um aumento de 626,69% na exportação de automóveis de janeiro a agosto deste ano comparado ao mesmo período de 2015. O volume comercializado saltou de R$ 3,471 milhões para R$ 25,224 milhões. Em Taubaté, a exportação de automóveis subiu 23,06%, saltando de R$ 711,9 milhões no ano passado, nos oito primeiros meses, para R$ 876,1 milhões neste ano.



Empreendedorismo na escola

Alunos da Etec estão sendo desafiados a criar uma startup baseada em aplicativo mobile, desenvolvendo um protótipo de seu app e seu modelo de negócio. Os estudantes trabalham com conceitos de programação e competências empreendedoras. Eventos já foram realizados nas unidades de São Caetano do Sul, Campinas, São Vicente Itatiba e na capital. No dia 24, será a vez de Jundiaí. Os alunos aprendem a aplicar o Design Sprint, técnica do Google para desenvolvimento de projetos, em sua startup, e passam por um oficina de programação. Depois, estruturam um modelo de negócios do aplicativo e apresentam sua ideia aos jurados e recebem uma avaliação.



Na Assembleia

- Foi sancionada pelo governador Alckmin a Lei 16.303/2016, de autoria do deputado Feliciano Filho (PSC), que cria a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa). É um link dentro do site da Secretaria de Segurança Pública estadual, ligado às polícias Civil e Militar, no qual qualquer pessoa poderá fazer denúncias de maus-tratos a animais, inclusive postando fotos e vídeos.

- Hospitais de ensino, fundações de apoio e financiamento do ensino superior são temas que serão debatidos em audiência da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas no Estado de São Paulo, dia 22 de setembro.



Bambu

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital, comemorará quarta-feira (14/9) o “Dia do Bambu”, fibra de alto valor agregado que como um produto de grande potencial no agronegócio. O bambu é explorado para obtenção de biomassa e do carvão vegetal para o setor siderúrgico, e na construção civil e decoração para confecção de pisos, vigas e madeiras, substituindo até a fibra de vidro.



Prevenção

A Assembleia Legislativa promove nesta segunda-feira (12/9) o seminário Setembro Amarelo como parte da campanha de conscientização da população sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo e as formas de prevenção. Desde o dia 1º, a fachada do Palácio 9 de Julho exibe, à noite, a cor amarela em solidariedade à campanha. Em 2015, pontos turísticos como Cristo Redentor, no Rio e Congresso Nacional, foram iluminados. Segundo dados do Ministério da Saúde e da OMS (Organização Mundial da Saúde), pelo menos 32 brasileiros tiram a própria vida todos os dias (12 mil casos por ano).O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking de países com maior incidência de suicídios. Tramita no Senado projeto de lei que institui a Semana Nacional de Valorização da Vida no Brasil, a ser realizada anualmente na semana de 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.



Primavera vem aí

Considerada o fashion week das flores, a Expoflora, maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, será realizada até 25 de setembro das 9h às 19h, em Holambra. São esperados cerca de 300 mil visitantes. O objetivo é mostrar ao público as plantas cultivadas por mais de 400 produtores que atuam na cidade, considerada o maior centro de cultivo e comercializador desse setor no país, respondendo por cerca de 40% das vendas.