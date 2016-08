William Bonner e Fátima Bernardes se separam

Home

- 16:20

Da redação



Após 26 anos, chegou ao fim o casamento entre os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner.



Ambos utilizaram seus perfis no twitter para comunicar a decisão.



“Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre”.



Os dois são pais dos trigêmeos Laura, beatriz e Vinícius, de 19 anos. Segundo informações de um jornal carioca, Bonner já teria saído de casa há uma semana.