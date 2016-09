Webster Santos assina curadoria do festival Ilharriba!

Home

Músico e produtor consagrado, curador do festival Ilharriba! define programação dançante nesta 3ª edição

São José dos Campos



O festival internacional Ilharriba! Una Fiesta Latina chega à sua terceira edição comemorando o sucesso de uma programação exclusiva e fiel à sua proposta original de oferecer ao público músicas dançantes de qualidade com artistas de destaque no cenário musical latino.



Proporcional à relevância que o festival passou a representar a partir da sua internacionalização nesta edição, está a carreira de seu curador, o músico e produtor Webster Santos.



À frente da escolha da programação desde a primeira edição, em 2014, o músico baiano radicado em São Paulo ganhou fama ao acompanhar turnês, CDs e DVDs de artistas como Zélia Duncan, Zizi Possi, Zeca Baleiro, Mônica Salmaso, Vanessa da Matta, Lenine, Caetano Veloso e Gilberto Gil entre muitas outras estrelas nacionais e internacionais como Alejandro Sanz e Chris Wells, Charlie Wood. Versátil, o músico atua também como produtor musical de vários trabalhos de destaque, como no projeto Disco de Ouro (os melhores discos dos últimos tempos) com a participação de Zizi Possi, Miúcha, MPB 4, entre outros.



"O conceito do festival sempre foi relacionar os ritmos latinos com o melhor da música brasileira. A ideia é apresentar algo festivo e dançante, com a presença de artistas conceituais, como os ícones da música cubana presentes nesta edição", define Webster Santos.



De acordo com ele, esta edição é a mais forte e a mais dançante de todas. "Trata-se de uma edição comemorativa e todas as noites terão em comum atrações pra cima", completa.



Atrações. O curador chama a atenção para a programação do sábado, dia 24. "Todas as noites são intensas, mas no segundo dia teremos o trabalho da cantora baiana Marcia Castro que traz uma mistura inusitada e eletrizante entre música latina e eletrônica. Tem também a presença internacional de El Gabo, diretamente de Cuba. Ele mostra suas referências "bebidas" direto da fonte do Buena Vista Social Club", antecipa. Ele também cita a animação da banda Oficina Latina que traz um repertório de versões latinas de músicas brasileiras muito conhecidas.



O curador explica que o critério principal para a escolha das atrações é da melhor apresentação. "Não é só a música em si, mas também presença de palco, o potencial dançante e a interação com o público, primo por artistas que conseguem interligar tudo isso."



O festival internacional Ilharriba! Una Fiesta Latina acontece entre os dias 23 e 25 de setembro, a partir das 20h, no Centro Histórico de Ilhabela. O evento é idealizado pela RCS Eventos e tem entrada gratuita.