Volta do Litoral Norte causa trânsito nas rodovias do Vale

- 18:35

Tamoios e Oswaldo Cruz estavam tranquilas de manhã, mas encheram no período da noite

Bruna Soares

São José dos Campos

A expectativa da Polícia Rodoviária Estadual era que o trânsito estivesse tranquilo nas rodovias que levam ao Litoral Norte, mas a volta para casa ficou complicada na noite desta segunda-feira (2).

Mais de 80 mil veículos de turistas ainda não haviam voltado depois do feriado. Quem se arriscou em subir a serra no domingo ou na manhã desta segunda ficou surpreso com a tranquilidade que estavam as rodovias dos Tamoios e Oswaldo Cruz.

No entanto, no período da noite, as duas estradas registraram lentidão: o trajeto de Caraguatatuba a São José dos Campos e de Ubatuba a Taubaté chegaram a demorar o dobro do normal. Segundo a Polícia Rodoviária, a lentidão era causada por excesso de veículos. A Dutra também operou com trânsito carregado em alguns trechos.



Litoral. Tranquila foi a travessia na balsa entre São Sebastião e Ilhabela, que recebeu 18.174 veículos neste feriado e, apesar do movimento, a média de tempo para embarque foi de 30 minutos, considerado tempo normal. De acordo com o governo do Estado, Em vários momentos, o motorista embarcava imediatamente ao chegar ao bolsão, sem precisar aguardar na fila.

A estimativa das quatro cidades era de que 2,5 milhões de pessoas iriam passar o Ano Novo no Litoral Norte: mais de 700 mil carros passariam pela região entre a última quinta-feira e esta segunda.