Volta às aulas terá ‘intensivão’ nas escolas da rede estadual

Home

- 08:28

Ação será voltada à melhora do desenvolvimento de língua portuguesa e matemática, afirma o Estado

Bruna Soares

São José dos Campos

Focando na melhora do desenvolvimento dos alunos nas matérias de língua portuguesa e matemática, a Secretaria de Educação do Estado anunciou que os 173 mil estudantes da RMVale voltam às aulas com “intensivão” de reforço em fevereiro. O início das aulas será no próximo dia 2.

O conteúdo a ser reforçado no “intensivão” foi definido por equipes gestoras com base nos resultados obtidos na avaliação de aprendizagem do quarto bimestre e no boletim do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de SP).

Além do “intensivão”, foram definidas outras estratégias para o reforço de conteúdo ao longo do ano letivo. Uma delas prevê a utilização de uma parte da aula regular para a aplicação de uma nova abordagem pedagógica e exercícios aos alunos com dificuldades. A outra opção é a recomposição de turmas, por determinados períodos, de acordo com a habilidade apresentada pelos estudantes.

Opinião. Para o diretor da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) de São José dos Campos, Gilmar Ribeiro, a melhor forma de reaver os conteúdos desses alunos é utilizar o ensino integral. “Essa forma de recuperação é errada. A melhor forma de acabar com a defasagem desse aluno é utilizando o ensino de tempo integral, para que ele possa acompanhar a turma no período da manhã, e à tarde fique com um professor que possa focar nos problemas”, afirmou Ribeiro.