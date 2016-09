Volks promete acelerar a produção em Taubaté

Home

Redação

Taubaté

A Volkswagen vai acelerar a produção de veículos em Taubaté com o retorno de cerca de 4.000 trabalhadores a partir da próxima quinta-feira. Eles tiveram as férias coletivas antecipadas de outubro para agosto por causa da falta de peças no complexo, em razão de problemas com os fornecedores, com quem a montadora trava uma disputa judicial.

A produção está paralisada em Taubaté e nas outras três fábricas da Volks no país -- São Bernardo do Campo, São José dos Pinhais (PR) e em São Carlos, que faz motores-- desde 15 de agosto.

David Powels, presidente da Volkswagen no Brasil, disse ontem que a montadora vai acelerar a produção em suas três fábricas para um ritmo mensal superior a 50 mil carros, enquanto normalmente a montagem é de 35 mil veículos no país a cada mês.

Meses. O reforço na produção será efetivado entre outubro e novembro. O objetivo é repor os estoques consumidos durante a paralisação. Em Taubaté, a produção é de cerca de 850 carros por dia com 4.500 funcionários. A Volks não informou qual será o volume de produção a partir da retomada dos trabalhos.

A Volks rescindiu contrato com o Grupo Prevent, que vinha tendo problemas no fornecimento de peças para a montadora desde março do ano passado. Segundo Powels, as paradas na produção fizeram a Volks perder mercado com a falta de modelos para oferecer aos consumidores. Faltou estoque à montadora para abastecer a rede de concessionárias.