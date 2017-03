Volks pode colocar 3.600 em férias coletivas em Taubaté

Home

Cerca de 3.600 trabalhadores da fábrica da Volkswagen em Taubaté pode entrar em férias coletivas no mês que vem, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade.

De acordo com a entidade, a empresa alega necessidade de adequação na produção. Os funcionários ficariam em casa a partir do dia 18 e retornariam ao trabalho entre os dias 28 de abril e 2 de maio.

Procurada, a empresa se limitou a dizer que 'tem feito uso de ferramentas de flexibilização para adequar o volume de produção à demanda do mercado'. "O Sindicato acompanha as atividades da empresa, para que sejam tomadas apenas as medidas necessárias para manutenção dos postos de trabalho, já que as férias coletivas são uma prerrogativa da Volks", informou o Sindicato dos Metalúrgicos, em nota.