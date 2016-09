Volks amplia férias coletivas para 3.000 funcionários

Home

Daniela Santos

Taubaté



Cerca de 3.000 funcionários da fábrica da Volkswagen em Taubaté ganharam mais dez dias de férias coletivas a partir de hoje. Os trabalhadores, que retornariam nesta segunda-feira (5), voltarão apenas no dia 15 de setembro.



As férias coletivas estão valendo desde o dia 15 de agosto e foram concedidas à maioria dos funcionários da fábrica -- cerca de 4.000. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté afirma que a medida foi tomada por conta de falta de peças para produção.



Empresas. Além da Volks de Taubaté,outras três empresas da cidade entraram em férias coletivas entre ontem e hoje, de acordo com o Sindicato. A Sas protocolou 20 dias (de hoje, 5, até dia 25) para aproximadamente 60 trabalhadores, enquanto a SM decretou dez dias (até dia 13) para aproximadamente 150 trabalhadores.



A Gestamp tem quatro períodos de coletivas decretados, segundo o Sindicato, mas não informou quantos funcionários foram envolvidos. As datas são de 5/9 a 14/9, de 5/9 a 24/9, de 12/9 a 21/9 e de 15/9 a 24/9.





Jovem morre após sofrer acidente em fábrica de Caçapava



Um jovem de 23 anos morreu após ser atingido por um lingote que se desprendeu do setor de aciaria na última sexta-feira (2) na empresa MWL, em Caçapava.



Thomas Jefferson de Souza chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Policlin, mas já chegou morto ao hospital.



Esta é a segunda morte na empresa no período de três anos. Em 2013, um homem de 36 anos também morreu após sofrer um acidente também no setor de aciaria.



O Sindicato dos Metalúrgicos afirmou que acompanhará todas as investigações referente o caso.