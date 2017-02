Vizinho atira em três membros de uma mesma família e foge, em Ubatuba

Home

- 10:36

Daniela Santos

Taubaté



A Polícia Civil investiga uma briga entre vizinhos que terminou com três integrantes da mesma família baleados no fim da tarde desta quarta-feira (2) no bairro das Toninhas, em Ubatuba.



Segundo a Polícia Militar, inicialmente houve um desentendimento entre vizinhos quando um deles perdeu o controle e atirou na mulher, no homem e na filha do casal.

Os três foram socorridos pela viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados à Santa Casa da cidade. A polícia ainda informou que as brigas entre os vizinhos eram constantes.



De acordo com as últimas informações obtidas pelo O VALE, o estado de saúde das vítimas é considerado grave. A filha do casal é menor de idade. O suspeito fugiu.