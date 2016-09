Vitrine do PT, Antipoeira é alvo de críticas do PSDB

Home

- 21:21

Estrada do Florindo, no Buquirinha, recebeu produto antipoeira para teste. Foto: Alan Collet

Estratégia da oposição é tentar minar petista em redutos em que foi bem avaliado na pesquisa Ibope



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A Operação Antipoeira, uma das vitrines do governo Carlinho[/TXT]s Almeida (PT) na periferia de São José dos Campos, virou alvo de Felício Ramuth (PSDB) no programa diário de televisão do candidato tucano ao Paço.

A estratégia é minar o petista, que tenta a reeleição neste ano, em redutos onde foi bem avaliado na última pesquisa Ibope. O trabalho da prefeitura consiste em aplicar um composto com óleo de xisto em ruas e avenidas de terra. Esse revestimento impermeabiliza o local e, segundo a administração, elimina a poeira e a lama.

No programa, Felício não comenta o tema, mas exibe o depoimento de um morador do bairro Águas de Canindu, na zona norte da cidade. “É antipoeira, mas não é antichuva. Na primeira chuva que deu, já arrancou tudo. Foi para a galeria de águas pluviais e direto para os córregos. Acaba assoreando os córregos. Foi uma medida paliativa do prefeito. Gostaria que ele fizesse o asfalto definitivo”, afirmou.

Outros programas de Carlinhos Almeida já foram criticados pela oposição durante a campanha eleitoral. A regularização de bairros, o projeto Novo Centro e o BRT (Transporte Rápido por Ônibus) já foram alvo de questionamentos, inclusive com ações judiciais.

Resposta. Presidente do PT em São José, Giba Ribeiro afirmou que os tucanos só “usam terceiros para atacar” as ações da atual administração. “Para nós, o que realmente vale é aquilo que os moradores desses bairros dizem. O PSDB é cara de pau, pois usa terceiros para nos atacar. A verdade é que levamos benefícios a comunidade onde eles apareciam para derrubar casa”, declarou Ribeiro.

“Nossa preocupação é apresentar o que foi feito de bom. Não podemos nos preocupar com a opinião do adversário. No programa dele, não se vê proposta concreta. Acho ruim para quem foi governo por 16 anos e teve todo tempo para apresentar propostas para melhorar a qualidade de vida”, completou o petista.

Moradores tentam parar obra em bairro

Um grupo de moradores do bairro Vale dos Pinheiros, na região central de São José dos Campos, acionou o Ministério Público pela segunda vez no ano contra uma obra de asfaltamento na rua Manoel Saldanha.

Parte dos moradores alega que a obra, prestes a começar, pode ser realizada sem a infraestrutura para tratamento das águas pluviais. Reclama também que a prefeitura não consultou a população sobre o assunto previamente. Essa obra teria início na semana passada, mas acabou suspensa temporariamente.

Governo. A representação, segundo o governo, tem motivação eleitoreira, “promovida pelo mesmo grupo que tentou barrar a obra do novo acesso ao Vale dos Pinheiros. O novo acesso já foi concluído, sem as supostas irregularidades apontadas pelo grupo”, disse.

“Os moradores da rua Manoel Saldanha solicitaram a pavimentação por meio de um abaixo assinado. As obras ainda não foram iniciadas.”