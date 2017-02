Vistoria captura 557 escorpiões em cemitério de São José

Home

- 14:00

Redação

São José dos Campos



Vistoria terminou com a captura de 557 escorpiões capturados no mutirão realizado no Cemitério Maria Peregrina, em Santana, zona norte de São José.



Na oportunidade, a Urbam (Urbanizadora Municipal) também executou outras medidas de reparos e manutenção da área. Um dos trabalhos foi a retirada do revestimento antigo do muro, que servia de esconderijo para os aracnídeos.



A incidência maior de escorpiões, que têm hábito noturno, ocorre no período de verão. A infestação tem afetado várias cidades brasileiras. De acordo com o Manual de Controle de Escorpiões, a captura é a melhor forma de controle desses animais peçonhentos.



Por isso a empresa designou uma equipe fixa de funcionários, que vai atuar todos os dias, incluindo finais de semana, das 14h às 23h. O objetivo é intensificar o trabalho de controle da praga urbana.



Os animais capturados vivos são encaminhados ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Técnicos do Instituto Butantã, de São Paulo, vêm até a cidade para recolhê-los. Os escorpiões-amarelos (Tityus serrulatus) são utilizados para extrair o veneno para fabricação de soro.