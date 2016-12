Virada do ano será de muito calor em grande parte do país

Home

Agência Brasil

Rio de Janeiro

As altas temperaturas registradas no país neste verão devem permanecer elevadas em várias capitais na virada do ano. No Rio de Janeiro, que ontem (27) teve o dia mais quente do ano com os termômetros ultrapassando os 42 graus Celsius (°C), a previsão é que a máxima chegue a 38°C no dia 31 de dezembro.

Não há previsão de chuvas para a cidade do Rio de Janeiro no último dia do ano, quando cerca de 2 milhões de pessoas devem acompanhar a festa da virada nas praias.

De acordo com a meteorologista Juliana Hermsdorff, do Sistema de Alerta da Prefeitura do Rio de Janeiro, na hora da virada do ano a possibilidade de chuva também é remota. “Principalmente na hora do réveillon. A tendência para sábado (31) é de temperaturas elevadas e pouquíssimas chances de pancadas de chuva, que, se ocorrerem, serão à tarde e no início da noite”, disse.

Já para o primeiro dia de 2017, a previsão do tempo no Rio de Janeiro é de céu encoberto com chuvisco e máxima chegando a 35°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O verão também chegou com altas temperaturas a São Paulo e o calor deve continuar na capital paulista no dia 31 com previsão de máxima de 34°C. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Nas capitais nordestinas, o calor também deve marcar o encerramento de 2016. Fortaleza tem previsão de máxima de 32°C com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia 31 de dezembro, de acordo com o Inmet. Em Teresina, os termômetros podem chegar a 37°C no último dia no ano, com céu nublado e parcialmente nublado. Salvador tem previsão de máxima de 32°C com possibilidade de chuvas em áreas isoladas.

Em Manaus, a chegada de 2017 pode ter chuva. O volume de chuvas registrado na capital amazonense em dezembro está acima do esperado para o período. A previsão do Inmet para o dia 31 é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas. Também no Norte do país, Rio Branco pode encerrar 2016 com pancadas de chuvas e trovoadas e temperatura máxima de 32°C.

No Sul, Florianópolis tem previsão de temperatura um pouco mais amena no último dia do ano, com máxima de 29°C, e de pancadas de chuvas isoladas. No Centro-Oeste, o encerramento de 2016 não deve ter chuvas em Brasília e os termômetros podem alcançar os 30°C, de acordo com o Inmet.