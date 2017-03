Violência contra as crianças e jovens tem aumento na região

Home

Número de crianças e adolescentes vítimas de violência na RMVale mais do que dobrou entre os anos de 2009 e 2014. Em um intervalo maior, entre 1990 e 2015, quase dobrou o número de jovens assassinados

Xandu Alves

São José dos Campos

Mais do que dobrou a quantidade de crianças e adolescentes vítimas de violência nas cidades da RMVale desde 2009. Num intervalo maior, entre 1990 e 2015, quase dobrou o número de jovens assassinados na região.

O levantamento foi feito pelo Observatório da Criança e do Adolescente, espaço virtual com indicadores sociais sobre a infância e adolescência no Brasil, mantido pela Fundação Abrinq.

O número de crianças e adolescentes da região que sofreram violência física, notificada aos sistemas de saúde, passou de 259 casos, em 2009, para 569, em 2014 --119,69% ou 310 casos. Vinte e oito das 39 cidades da região tiveram notificação de casos de violência física contra crianças e adolescentes.

Campos do Jordão, Jacareí e São José foram as cidades com mais casos desse tipo em 2014, respectivamente com 66, 65 e 44 registros. Os homicídios de jovens de até 19 anos passaram de 39 para 68, entre 1990 e 2015. Os 29 casos a mais representaram 74,36% de aumento.

Nesse indicador, 17 dos 39 municípios da região tiveram casos de homicídio de crianças e adolescentes. As cidades com mais mortes de adolescentes, em 2015, foram São José (13), Taubaté e Caraguatatuba (11 cada uma). “A violação aos direitos fundamentais de nossas crianças e adolescentes não pode prevalecer e perpetuar”, disse Fabrício Quintanilha, da Defensoria Pública de Taubaté. Ele move ação que pede serviços públicos, em Taubaté, para atuar junto a crianças e adolescentes em situação de rua ou envolvidas com drogas.

Em São José, o Ministério Público move uma ação semelhante, para prevenir que crianças e adolescentes sejam expostos à vida criminosa.

Abuso sexual também teve alta no Vale

Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes subiram de 170 para 184, na RMVale, entre 2010 e 2014, segundo o Observatório da Criança e do Adolescente. Os casos notificados desse tipo de violência, que deixa estigmas para toda a vida, segundo especialistas, cresceram 8,24% no período.

“A violência sexual normalmente é praticada por alguém da família, próximo à criança, o que deixa sequelas psicológicas para o resto da vida”, disse a psicóloga Karina Oliveira.

Das 39 cidades da região, 20 notificaram casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2015. Estatisticamente, o número é considerado baixo. “Ainda há pouca notificação por causa da vergonha e do medo que familiares das vítimas têm dos agressores. Esse ciclo de violência precisa ser rompido”, disse Karina.