Vinte mil alunos voltam às aulas em Jacareí

14:42

Jacareí

Os cerca de 20 mil estudantes da rede municipal de ensino de Jacareí voltam às aulas na segunda-feira. A rede tem 975 professores efetivos, distribuídos entre as 79 unidades educacionais do município.

Para a volta às aulas, a Secretaria Educação preparou uma ação de acolhimento para os alunos. Para a secretária de Educação, Maria Thereza Ferreira Cyrino, este “é o momento de consolidar uma nova gestão administrativa e pedagógica, visando a qualidade”.

“A palavra de ordem é humanização com base no respeito, ação correta, verdade e justiça, princípios básicos que nortearão os nossos próximos quatro anos de governo”, completou a secretária.

Aulas. Com um calendário de 200 dias letivos, a rede terá o encerramento do primeiro semestre no dia 7 de julho, com um período de recesso para os alunos de 10 a 28 de julho, retornando as aulas em 31 de julho. O encerramento do ano será no dia 15 de dezembro.