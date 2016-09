Vilson volta a ganhar espaço no elenco

Home

Gazeta Press

São Paulo

Contratado em janeiro deste ano apenas para compor o elenco, o zagueiro Vilson ganhou espaço dentro do elenco, foi comprado em definitivo e teve o contrato estendido até 2018. Na próxima quinta-feira, o jogador será o substituto do suspenso Balbuena para enfrentar o Sport e creditou ao seu trabalho nos treinamentos a mudança de status dentro da equipe.



- Não adianta ficar falando ou se chatear. Temos que trabalhar, nos empenhar todos os dias para mostrar ao professor Cristóvão que estamos à disposição independente de quem seja a opção dele. Procurei o meu espaço, estar bem, para corresponder quando for preciso e espero que dê tudo certo na quinta-feira - contou o defensor de 27 anos.



Essa não será a primeira vez que Vilson terá oportunidades entre os titulares do Timão. Quando conseguiu engatar uma sequência – nas três vitórias seguidas sobre a Ponte Preta, o Sport e o Santos, no primeiro turno do Brasileirão –, o zagueiro sofreu com seguidas lesões que atrapalharam o seu rendimento.



- Eu estava em uma série boa de jogos e tive uma lesão na coxa direita. Fiquei 15 dias parado e, quando voltei, torci o tornozelo logo em seguida e foram mais 20 dias fora. É sempre ruim quando nos machucamos, porque ficamos de fora, perdemos espaço e temos que trabalhar para recuperar isso. Aqui no Corinthians, a competição é muito grande - lembrou.



A nova chance para Vilson mostrar para Cristóvão que tem condições de ser titular do Timão surgiu com a expulsão de Balbuena contra a Ponte Preta. Assim, o camisa 15 formará dupla de zaga junto com Yago para tentar segurar o Sport, na próxima quinta-feira, no Estádio de Itaquera, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.