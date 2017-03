Vigilância Epidemiológica investiga morte por meningite em São José

Home

Bruna Soares

São José dos Campos



A Vigilância Epidemiológica de São José investiga a morte de uma menina de seis anos e meio por meningite. A criança teria chegado no Hospital Municipal, nesta quarta-feira (22), com insuficiência respiratória e morrido quatro horas depois.



Tentando ser atendida em dois outros hospitais particulares da cidade, a prefeitura informou que o quadro clínico da paciente era bastante grave quando foi atendida no hospital público.



"Ela chegou no atendimento com insuficiência respiratória, então já acionamos a equipe de UTI [Unidade de Terapia Intensiva] para controlar a respiração e entramos com a medicação para controlar a pressão arterial, porém, mesmo com todos esses cuidados, ela não reagiu ao tratamento e o quadro clínico foi se agravando até que veio ao óbito", afirmou o pediatra que atendeu a menina, Douglas Vega Andrade.



Ainda segundo o médico, vários exames foram realizados enquanto a paciente estava na unidade de terapia intensiva e comprovarão quais foram as causas da morte, mas a hipótese de meningite não foi descartada.



Doença. A meningite é uma doença rara e se trata de uma inflamação das membranas do cérebro, geralmente causada por uma infecção. Os sintomas mais comuns incluem dor de cabeça, febre e torcicolo. Uma das formas de tratamento é o uso de antibiótico.