Vicentina recebe o projeto 'Fora da Caixa'

Home

- 15:00

Adriano Pereira

São José dos Campos

O caminho da comunicação pessoal é tema de evento no Vicentina Aranha. Parque recebe projeto “Fora da Caixa” com artistas, escritores e carteiros debatendo sobre como nos comunicamos desde as cartas até à arte

No mês que o Parque Vicentina Aranha completa 93 anos, a AFAC (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura) promove hoje, às 19h, uma conversa na qual a comunicação pessoal estabelece diálogos com a sua criação, passando por seus veículos e críticas atuais.

Para isso, a curadoria do Parque convidou inclusive carteiros que são agentes ativos na comunicação entre as pessoas para dialogar com o escritor, roteirista e historiador Victor Leonardi e o livreiro e escritor Mário Luiz Gomes. Além deles, o compositor Déo Lopes e o escritor Marcus Groza para intervenções artísticas.

Esse último terá uma tarefa desafiadora. Groza escreverá textos em tempo real baseados no que o público e os convidados falarem. Ao final, esses textos serão conhecidos. O debate será mediado pela comunicóloga e gestora de projetos culturais da AFAC, Patricia Ioco.

A ideia do encontro é fazer todos pensarem “fora da caixa” sem hierarquia de níveis, por isso a mistura de criadores, criatura e instrumentos dessa comunicação. É antes de tudo uma forma colaborativa de debate.

Victor Leonardi é autor de sete livros, roteiros para cinema e mais de 30 roteiros para filmes-documentários de televisão. Já Mário Luiz Gomes é autor de “Procurando Alice – Cartas do Serimbura”, uma viagem à São José dos Campos nos idos de 1910, um obra inteiramente baseada nas correspondências de uma família de Bagé que veio para região em busca da cura da tuberculose.