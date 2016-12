Viagem de Cury para Barcelona teria sido paga por empresa, diz Veja

Home

- 08:31

Segundo reportagem da revista, deputado federal ganhou viagem para a Espanha para facilitar a aprovação de projeto que interessa às teles

Redação

São José dos Campos

O deputado federal Eduardo Cury (PSDB), ex-prefeito de São José dos Campos, teria viajado para Barcelona, na Espanha, com as despesas pagas pelo Sinditelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal).

Cury viajou ao lado de outros dez parlamentares em fevereiro deste ano, quando ocorria o congresso mundial do setor de telefonia na cidade espanhola. Segundo reportagem da revista Veja, publicada no fim de semana, o custeio da viagem seria um lobby para a aprovação do PLC (Projeto de Lei da Câmara) 79/2016, que prevê o repasse de cerca de até R$ 100 bilhões às operadoras de telefonia Oi, Vivo, Claro, Algar e Sercomtel.

Os parlamentares tiveram direito a passagens e diárias em hotéis. O projeto foi aprovado sem alarde pela Câmara e pelo Senado. Antes da sanção do presidente Michel Temer (PMDB), no entanto, houve um mandato de segurança aceito na última sexta-feira pela presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia. O Congresso deverá explicar a tramitação.

Outro lado. Cury disse que “em relação à viagem a Barcelona para o congresso de Tecnologia Celular divulgado pela imprensa, esclareço que, por coincidência, estive neste mesmo evento como membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática, que é minha especialidade de atuação na Câmara. Porém, diferentemente dos outros citados, minha passagem e hotel não foram pagas pelo SindiTelebrasil. Usei economias de minha cota pessoal, pagando passagem econômica e me hospedando no Hotel Ibis 2 estrelas”.