Vereadores cobram melhoria em redutos eleitorais

Home

- 23:46

Redação

São José dos Campos

A 23 dias da eleição, vereadores intensificam o trabalho em seus redutos eleitorais em busca de novo mandato na Câmara de São José dos Campos. Além de visitar os eleitores, parlamentares usam o mandato para cobrar da prefeitura melhorias pontuais em suas bases nesta reta final. A meta é deixar os concorrentes sem mandato para trás.

No Novo Horizonte, na zona leste, mais de 10 candidatos disputam os votos locais.

Roberto do Eleven (PRB), que tem base no Novo Horizonte, prevê uma disputa acirrada em 2 de outubro. “Eleição é sempre difícil. Mas tenho gabinete itinerante no bairro e faço uma oposição saudável ao prefeito, parabenizando quando merece e criticando quando é preciso. Aposto nisso para vencer”, afirmou.

Em alguns redutos, a briga é ainda mais dura. No distrito de Eugênio de Melo, por exemplo, duas vereadoras com mandato dividem votos: Dulce Rita (PSDB) e Juliana Fraga (PT). Rogério Cyborg (PV), que tem base na zona oeste, diz que a região tem 15 nomes fortes, o que acirra a disputa. “E é uma eleição diferente. A população não quer ouvir falar de política. Mas a dificuldade é para todos. Aposto no corpo a corpo nas ruas”, disse Cyborg.

Governo. Ser vereador da base aliada garante acesso facilitado ao gabinete do prefeito. Nem por isso Robertinho da Padaria (PPS) aposta em reeleição tranquila na região sul. “Não são as melhorias de agora que fazem diferença. É o trabalho dos últimos anos. Toda eleição é uma incógnita. Mas o sentimento é que estou bem aceito”, concluiu.