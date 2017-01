Vereador propõe limitar os salários em São José

Home

Segundo projeto de Sérgio Camargo, salário de prefeito, vice-prefeito, secretário e vereador só poderia ter aumento real depois de duas décadas



Redação

São José dos Campos

O ajuste fiscal colocado em prática pelo governo Michel Temer (PMDB) inspirou ações parecidas em São José dos Campos. Dois projetos protocolados na Câmara, na última sexta-feira, querem criar um teto para o reajuste salarial de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores.

A proposta visa limitar, por 20 anos, aumento de vencimentos acima da inflação. A Proposta de Emenda à Constituição lançada por Temer restringe o aumento de gastos do governo federal à inflação do ano anterior, a chamada PEC do Teto.

Em São José, os projetos do vereador Sérgio Camargo (PSDB) determinam que a Mesa Diretora da Câmara ganhe aval para alterar o método de correção 10 anos após a aprovação da lei, ou seja, em 2027.

“Foi uma ideia a partir da emenda proposta pelo Michel Temer. Vendo o esforço para que as coisas melhorem, acho justo que vereadores, prefeito, vice e secretários possam dar a contribuição. Neste período, vale só a recomposição da inflação”, explicou. “Já conversei com alguns vereadores. Todos estão com espírito de colaborar”, completou o parlamentar.

Fogo-amigo. Mas o presidente da Câmara de São José, Juvenil Silvério (PSDB), criticou o modo com que o correligionário tem conduzido o projeto. De acordo com o tucano, Camargo deveria debater melhor a proposta com os demais parlamentares e consultar a Mesa Diretora da Casa.

“Vejo que é um projeto que atinge os dois poderes, seria mais conveniente conversar com todos. Ele deveria ter feito uma discussão ampla com os colegas. Para mim, foi precipitado. Não que eu discorde do projeto, mas seria importante conversar primeiro com a Mesa”, afirmou Juvenil.

“Além disso, o projeto apresenta vício de iniciativa. Ele poderia fazer um projeto apenas para os vereadores. Acredito que tenha pouca chance de prosperar”, finalizou.