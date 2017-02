Vencimento do IPTU tem início e com desconto de 7,5%

Home

Em 2017, tributo teve reajuste de 7,39% em relação a 2016; Prefeituras de Jacareí e Taubaté também já distribuíram carnês



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Atenção contribuintes de São José dos Campos. O IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de 2017 começa a vencer nesta próxima segunda-feira. Até o dia 24, quem pagar à vista poderá ter um desconto de 7,5%. Por exemplo: se o valor do IPTU for de R$ 500, o contribuinte terá um desconto de R$ 37,50. E, neste período, o pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária e casas lotéricas da cidade.

Quem optar pelo parcelamento, a primeira vence também entre os dias 20 e 24, podendo ser paga em até oito vezes. Quem atrasar, paga multa de 3%. Em 2017, o imposto está 7,39% mais caro, por conta da correção da inflação do período.

Segundo a Prefeitura, foram emitidos 210 mil carnês em 2017 e a expectativa é de arrecadar aproximadamente R$ 193 milhões.

Ainda de acordo com a Prefeitura, as pessoas desempregadas há mais de 90 dias e donas de único imóvel têm direito à isenção do imposto. Aposentados e pensionistas com renda até dois salários mínimos e integrantes dos programas Renda Mínima e Bolsa Auxílio também têm direito à isenção do imposto.

Jacareí. A Prefeitura de Jacareí também já emitiu os carnês do IPTU para os contribuintes. O vencimento da parcela única, porém, está previsto entre os dias 15 e 18 de março. Quem pagar à vista, tem 5% de desconto. E para quem está em dia com todas as tarifas da cidade, o desconto é ainda maior, chegando a 10%.

Segundo a Prefeitura, o pagamento poderá ser feito em até dez vezes, desde que a parcela mínima seja de ao menos R$ 63,52. No ano passado, a cidade arrecadou R$ 57 milhões com o IPTU.

Taubaté. Na segunda maior cidade da região os carnês do IPTU também já chegaram aos moradores. Quem pagar à vista, até o dia 21 de fevereiro, tem 10% de desconto. Quem pagar à vista até o dia 21 de março, tem 5% de desconto.

Quem optar pelo parcelamento em dez vezes não tem desconto e a primeira parcela vence também no dia 21. O pagamento pode ser feito no Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e casas lotéricas.