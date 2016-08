Home

- 09:35

Da Redação



Neste sábado e no domingo, entre a madrugada e o início da manhã haverá condições para formação de nevoeiros e/ou neblinas em algumas localidades. No restante do dia a previsão é que o sol predomine na região, segundo o Cptec.



As temperaturas máximas estarão estáveis e elevadas.



Em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, os termômetros devem registrar a máxima de 29 graus.



No Litoral Norte, as máximas também serão de 29 graus, segundo previsão do Cptec/Inpe.