Vale tem 16 cidades no Top 100 da violência do interior de São Paulo

Home

- 10:28

Região recordista em homicídios RMVale tem 5 municípios entre os 10 mais violentos e 10 no Top 30, diz ranking elaborado com base em dados oficiais da segurança pública e que apresenta os números de 2016



Redação

São José dos Campos

Capital da violência no Estado, a RMVale concentra 16 das 100 cidades com maiores número de homicídios no interior de São Paulo, segundo os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública.

Cinco delas estão entre as 10 primeiras -- incluindo São José (2ª colocada) e Taubaté (4ª), além de Jacareí (6ª), Pindamonhangaba (9ª) e de Lorena (10ª). Outras cinco figuram no top 30 -- são Ubatuba (15ª), São Sebastião (16ª), Caraguatatuba (19ª), as três do Litoral Norte, além de Guaratinguetá (24ª) e de Tremembé (28ª posição).

O ranking, organizado pelo O VALE, possui como base a estatística divulgada pelo Estado, com o balanço da criminalidade em 2016. Caçapava (33ª), Potim, Cruzeiro e Aparecida (empatadas em 53º), Cunha e São Bento do Sapucaí (ambas na 90º colocação) completam a lista do Vale no ranking de homicídios.

A região é a recordista em mortes no interior -- em números absolutos -- e bate até mesmo a capital e também a Grande São Paulo, na proporção de homicídios por habitantes.

Ranking. Campinas foi a cidade com maior número de homicídios no interior de São Paulo em 2016: foram 119 vítimas. Na segunda posição, São José registrou 77 baixas, seguido pelo município de Sorocaba (63 vítima s), Taubaté (53) e por Ribeirão Preto (52).

Jacareí teve 47 homicídios e ficou no 6º lugar, seguido pelas cidades de Sumaré (45), Araçatuba (38), além de Pinda (34) e Lorena (30), que está empatada com Rio Claro.

Violência. De acordo com os dados do Estado, o Vale registrou 454 assassinatos em 2016. Entre janeiro e dezembro, a região teve 428 homicídios -- 10,3% mais que em 2015 (388) -- e 26 latrocínios -- 52,94% a mais que em 2015 (17). O índice de homicídios foi o maior em 12 anos.

Entre as 10 regiões administrativas do interior, o Vale está disparado na frente -- a distância dele para a segunda colocada é de 157 vítimas -- a região de Ribeirão Preto teve 271 vítimas durante o ano passado.

Proporcionalmente, na relação de casos de homicídio por cada 100 mil habitantes, a violência no Vale é superior até à taxa da capital e Grande São Paulo: são 17,64 vítimas a cada 100 mil habitantes no Vale, contra 7,78 e 8,99 na capital e Grande São Paulo.

PM faz operações contra o crime na região

De acordo com o comando da Polícia Militar, uma série de operações e ações estão sendo feitas nos últimos meses para tentar coibir o crime. “A gente tem adotado algumas técnicas e ações, por exemplo, como o Vizinhança Solidária, em bairros com índices altos... São 19.600 pessoas participando, mais de 6.400 casas, e a tendência é que, com a participação ativa da comunidade, a gente vá conseguir uma redução”, declarou a comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), Eliane Nikoluk, em entrevista concedida a O VALE.

Este mês, a PM fez uma megaoperação em São José para combater o tráfico -- a polícia diz que a droga é a principal responsável pela violência no Vale, a região mais violenta. “A tendência é uma melhora. Em 2016 tivemos uma média de 153 mil intervenções de atendimento policial por mês, cerca de 580 por hora. Nossa região é tão peculiar que gera uma demanda, e a polícia faz uma média de 440 operações por mês”, afirmou Nikoluk.