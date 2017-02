Vacinação contra febre amarela deverá ser retomada nesta quarta-feira em Taubaté

Home

- 12:13

Daniela Santos

Taubaté



Cerca de 1300 lotes de vacinas contra a febre amarela deverão chegar em Taubaté até o fim da tarde desta terça-feira (7).



As 400 doses que eram disponibilizadas em três postos de saúde do município se esgotaram no fim da tarde de ontem (6). As vacinações deverão retomar nesta quarta-feira (8).



Para não desabastecer o estoque, o próprio Ministério da Saúde indica que a prioridade seja para aqueles que viajarão para áreas de risco.



Elas se encontram nas UBSs Fazendinha e nos Pamos Cidade Jardim e do Jardim Mourisco.



De acordo com o Ministério da Saúde, nenhuma cidade do Vale do Paraíba foi considerada como área de risco até o momento. Para gestantes, idosos acima dos 60 anos, crianças até os seis meses de idade e pessoas em tratamento contra o câncer, a vacina não é recomendada.