Urbanova deverá ter medidas paliativas no trânsito

08:52

Redação

São José dos Campos

Com o projeto de construção de um novo acesso ao Urbanov[/TXT]a emperrado, a Prefeitura de São José dos Campos aposta em soluções paliativas para diminuir os “gargalos” do trânsito local.

Além de ajustes de semáforos e presença de agentes de trânsito nos horários de pico, o governo Felicio Ramuth (PSDB) espera que escolas da avenida Lineu de Moura, com projeto de expansão, apresentem contrapartidas viárias pelos impactos provocados no único acesso ao Urbanova.

No governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT), escolas e um hospital já entregaram uma faixa adicional no único acesso ao bairro da zona oeste. A ideia é que outras instituições de ensino sigam por este caminho. “As obras de contrapartida viária são previstas em lei e podem ser exigidas pelo município sempre que a implantação ou ampliação de um empreendimento causar impactos no trânsito. O Habite-se só é emitido após cumprimento das exigências”, disse a Secretaria de Mobilidade Urbana por meio de nota.

Acesso. O principal projeto, porém, não tem prazo para sair. No início do ano, a prefeitura pretendia pressionar o Estado a liberar recursos para a construção de uma nova via, que utilizaria como base a Estrada da Petybon, saindo da zona norte até a avenida Jockey Club, na divisa com a zona oeste de São José.