Urbam captura 3.000 escorpiões em cemitério de São José

Home

- 18:38

Redação

São José dos Campos

Quase 3.000 escorpiões foram capturados pela Urbam (Urbanizadora Municipal) só nos últimos 40 dias, no cemitério Maria Peregrina, em Santana, zona norte de São José dos Campos. De acordo com o governo, foram, no total, 2.957 aracnídeos capturados apenas neste cemitério.

A maior incidência desses animais acontece no verão. O revestimento do muro do cemitério, que servia de abrigo para eles, foi retirado pela prefeitura, e as famílias proprietárias de jazigos estão sendo notificadas para fazer a manutenção e evitar novas aparições.

Capturados vivos, os escorpiões são encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses, e depois repassados ao Instituto Butantã, de São Paulo. O veneno dos escorpiões-amarelos é utilizado na fabricação de soros.