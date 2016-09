Univap oferece próteses para vítimas de câncer de mama

Home



Bruna Soares

São José dos Campos

Na busca por ajudar as mulheres que foram mastectomizadas por conta do câncer de mama, o Ambulatório de Próteses Faciais, ligado à FCS (Faculdade de Ciências da Saúde) da Univap (Universidade do Vale do Paraíba) deu início a um serviço inédito no país: a reconstituição da aréola e bico do seio.



Por meio de uma prótese de silicone pigmentada, a aréola e bico do seio são reconstruídos e colados ao corpo, com adesivo especialmente desenvolvido para este fim.



Os pacientes são atendidos por especialistas da área, entre eles, a professora Ana Christina Neves, o técnico em prótese, Éderson de Souza Orlandi e alunos do estágio supervisionado do curso de Odontologia da Universidade. Esta mesma equipe já trabalha na confecção de próteses oculares, nasais, faciais, auriculares, utilizando várias técnicas, entre elas, o implante ósseo-integrado.



Para a confecção das próteses de aréola e mamilo é necessário que a paciente já tenha feito a reconstituição cirúrgica da mama ou faça uso de prótese mamária externa de silicone (que ficam fixadas no sutiã).



Os interessados devem ligar para a Univap, no telefone (12) 3947-1016. Na primeira consulta será realizada a avaliação da paciente e dado início a confecção da prótese que será entregue após 20 dias. A primeira consulta é gratuita e nas demais (em média 3 consultas) será cobrada uma taxa de R$10,00.



Atualmente, os atendimentos de próteses mamárias são realizados todas às quartas-feiras, das 11h às 14h, no Ambulatório de Próteses da Faculdade de Odontologia da Univap, localizado no bloco 04 do Campus Urbanova, na Av. Shishima Hifumi, 2911, em São José dos Campos.