Unitau se prepara para tradicional Feira de Profissões

Taubaté

Em sua 11ª edição, a Unitau (Universidade de Taubaté), realizará nos dias 19 e 20 deste mês sua tradicional Feira de Profissões.



O evento tem como objetivo apresentar aos alunos de escolas de Taubaté e região os cursos oferecidos nas áreas de Humanas, Exatas e Biológicas. Além dos estandes, os participantes podem ter um contato maior com a profissão que desejam seguir, por meio de palestras, atividades e bate-papos com profissionais da área.



A programação inclui atividades como palestras, apresentações e dinâmicas que serão ministradas por professores da universidade e profissionais das àreas que abordarão temas como orientação profissional, mercado de trabalho e carreira. A programação completa pode ser acessada no site da Unitau.



Para participar, é necessário fazer inscrição prévia também pelo site. As inscrições que vão até dia 16 de setembro podem ser individuais ou em nome de uma escola. O evento acontece no Campus da Juta, que fica na Rua Daniel Danelli, no período da manhã das 8h às 13h e à tarde das 17h às 22h.



Vestibular. A Feira de Profissões marca também o início das inscrições para o Vestibular de Verão da Universidade. Os interessados em fazer o processo seletivo poderão se inscrever a partir do dia 19, em algum dos 37 cursos que serão oferecidos pela Instituição.