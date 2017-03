Unidades do Sesc oferecem festival de atividades

Home

- 09:15

Cursos, palestras e experimentações em artes visuais e tecnologias; evento ocorre neste final de semana

Redação

São José dos Campos

Nos próximos dias, as unidades do Sesc da região receberão uma programação intensa de cursos, vivências e oficinas para adultos e crianças. Trata-se da 1ª Edição do Festa! - Festival de Aprender.

São atividades gratuitas e que vão de bordado, pintura a impressão 3D. Mas, para participar, é preciso consultar o site do Sesc, porque cada curso tem a sua especificidade e alguns é preciso que seja feita a inscrição online.

“Festa é uma programação direcionada para os mais variados perfis de público, que participarão em oficinas de iniciação e em cursos de caráter mais aprofundado numa determinada linguagem artística”, afirmou em nota Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo.

“As unidades do Sesc oferecem ações nesse sentido, mas o projeto reforça, estimula e valoriza, além do ensino de qualidade das artes, a experimentação e tem o intuito de ampliar o conhecimento e capacitar o público para a própria expressão intelectual e sensível”, continua.

Regional. Em São José dos Campos e Taubaté as unidades do Sesc ofereceram nove atividades cada uma, concentradas no fim de semana. Entre os destaques de São José estão o curso Introdução à Ilustração: Movimento e Interação, no qual os participantes aprendem a aprimorar a fluidez e a dinâmica dos traços de uma ilustração; e o ateliê Aperta o Ponto, voltada para pais e filhos, que podem aprender os pontos básicos do bordado livre.

Já em Taubaté, a oficina “Mobiliário Urbano – Construção Coletiva”, no qual os participantes podem aprender a montar móveis com pallets e materiais reutilizados; a oficina “Introdução à Fotografia”, que vai ensinar técnicas e dicas de manuseio dos equipamentos, além de treinar o olhar para encontrar as melhores fotos; e a vivência “Ttaba-Ibaté - Bordado da Cartografia da Aldeia”, que incentiva o público a bordar um tecido coletivo.

Sesc São José dos Campos

Introdução à Ilustração: Movimento e Intenção

Sábado e domingo, das 10h30 às 14h30. Inscrição on-line

Desenho 3D no Computador

Sábado, das 14h30 às 18h30; e domingo, das 10h30 às 14h30

O desenho do esboço à interpretação ampliada

Quando: sábado, das 10h30 às 13h30; e domingo, 10h às 13h

Padronagem: Ritmo, Forma e Cores

Quando: sábado, 10h30 às 13h30; e domingo, 15h às 18h

Figura Humana - O Retrato em Monotipia

Quando: sábado, 14h30 às 18h30; e domingo, 10h às 14h

Impressão 3D

Quando: sábado e domingo, das 12h às 18h

Desenho em Realidade Aumentada

Quando: domingo, das 14h às 19h

Aperta o Ponto

Quando: sábado e domingo, às 11h, 12h30, 14h e 15h30

Pin...Pin...Pin...Pingo – Água e Aquarela

Quando: domingo, às 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30



Sesc Taubaté

Mobiliário Urbano – Construção Coletiva

Quando: sábado, das 14h às 18h

Ponto Cruz Urbano

Quando: sábado, das 15h às 17h

Introdução à Fotografia

Quando: sábado, 14h às 18h;

domingo, 10h às 14h

Correntes Positivas

Quando: domingo (12), das 10h às 13h e das 14h30 às 17h30

String Art

Quando: domingo, das 14h às 17h



Ttaba-Ibaté - Bordado da Cartografia da Aldeia

Quando: sábado e domingo, das 10h às 13h e das 14h às17h

Laboratório de Modelagem Urbana

Quando: sábado e domingo, das 10h às 18h

Passo Marcado

Quando: domingo, das 16h às 17h30

Pintura Mural: Saberes e Oficios

Quando: sábado e domingo, das 10h às 18h