Unesp divulga lista de aprovados no vestibular

Home

- 17:18

Agência Brasil

Brasília



A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou hoje (3) a lista de aprovados no vestibular 2017, no site da instituição. O exame nacional, aplicado em duas fases em 31 cidades paulistas, além de Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG), teve 102.230 inscritos.



Entre quinta (9) e sexta-feira (10), os candidatos classificados devem confirmar interesse pela vaga no site da Vunesp. A primeira lista de convocados será divulgada no dia 13 de fevereiro. As matrículas virtuais da primeira chamada serão nos dias 13 e 14 de janeiro. A segunda e a terceira chamada serão divulgadas nos dias 16 e 21 de fevereiro, respectivamente.



O vestibular da Unesp garante um mínimo de 45% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Em 2016, a proporção de matriculados egressos do ensino público foi 46,6%.



A Unesp é uma universidade pública, gratuita e está entre as maiores e melhores do país. Tem 34 faculdades e institutos espalhados em 24 cidades do estado. A instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. Segundo dados de 2016, a universidade tem 51.311 alunos (37.770 na graduação, 13.541 na pós stricto sensu), 3.826 professores e 6.782 servidores técnico-administrativos.