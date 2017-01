Uma viagem ao site mais famoso do mundo

Home

Filho do nosso editor de redes sociais, o jovem youtuber Felipe Aleixo, de 14 anos, conta como foi a experiência de conhecer o escritório do Google, em São Paulo. É de cair o queixo



Felipe Aleixo

São Paulo

Tenho 14 anos e sou um youtuber. Esta semana tive a oportunidade de conhecer a sede do Google em São Paulo junto com meu pai, que é jornalista e trabalha aqui no jornal O VALE. Para um jovem que pretende trabalhar com tecnologia, a experiência que tive foi fantástica. A gente não imagina que todas as vezes que abrimos a página do Google para fazer uma pesquisa, tem centenas de pessoas trabalhando diariamente para fazer tudo funcionar.

São mil pessoas divididas em quatro andares, em duas torres, de um prédio que parece um "enormossauro", gigante. Mas na recepção do Google, a impressão logo de cara é que o lugar é pequeno. Fomos atendidos numa sala onde as lâmpadas pareciam um fluxo de energia contínuo, o teto colorido e as portas lembravam um game chamado "Watch Dogs 2", abriam remotamente.

Enquanto a gente esperava, vimos que as pessoas subiam e desciam as escadas com seus cafés da manhã. Alguns foram trabalhar naquele dia de bermuda e chinelo, e isso parecia bem normal ali. Quando chegou a hora de conhecer o que tinha para cima e para baixo daquelas escadas, a surpresa foi maior ainda.

O lugar é enorme e parecia um labirinto. Várias salas com nomes de comidas - moqueca, mocotó, feijoada e etc - servem para que as pessoas façam reuniões. Em outros andares, as salas ganham nomes de locais da cidade de São Paulo, como Praça Benedito Calixto, Minhocão, Parque do Ibirapuera, aliás, sobre o parque tem uma coisa super interessante.

Cada andar tem a sua "cantina" temática. Tem muita comida e tudo de graça para quem trabalha lá. Uma delas imita o Ibirapuera, com árvores dentro do prédio e mesas que lembram o parque. Tem até um carrinho de pipoca. São várias gavetas com todo tipo de comida que se pode imaginar. Das saudáveis até as mais gostosas! Achei o chocolate quente forte, mas gostoso.

A gente tem impressão, antes de visitar a empresa, por causa do prédio, que é um escritório careta, mas é totalmente diferente. É um choque de realidade, porque as pessoas usam pouco as próprias mesas de trabalho, elas escolhem os locais que mais gostam para trabalhar. Por exemplo, alguns levam seus notebooks para as cafeterias, para as varandas, para a biblioteca... Ah, na biblioteca tem uma passagem "secreta" para um canto onde você pode ler sossegado, sem ninguém te incomodar.

E são várias salas assim. Meu pai gostou mais da que era um estúdio de música, com uma banda inteira montada e que os funcionários podem tocar a hora que quiserem para relaxar um pouco. Gostei mais das salas dos games, com todos os tipos de videogame da nova geração. Eu viveria nessa sala, sem problema nenhum.

Em cada local, as pessoas decoram suas mesas de acordo com seus trabalhos. Então, quem vende anúncios de carros enche a mesa de miniaturas, quem vende cerveja coloca luminosos de bares e por aí vai. Em todo lugar que você anda tem câmeras te filmando também.

O ambiente é muito legal. Uma parede com peças de Lego mostra recados, uma réplica do robô do Android (sistema de celular) segurava carregadores e eles têm até um local para você levar seu computador, caso esteja com problemas. Conheci um cara que cuida do Youtube, um que faz o Waze, que foram os que eu achei mais legais. Queria muito levar os bonecões que eram os "personagens" do Waze, os carrinhos, o policial, mas não eram presentes. Mas ganhei uma almofada bem legal com a marca do Google.

Descobri que para trabalhar lá precisa estudar muito. Saber falar inglês perfeitamente é obrigatório e tem que ter muita responsabilidade, porque mesmo com todas essas salas de descanso e a liberdade de poder entrar e sair a hora que quiser, todo mundo trabalha de verdade lá. E são todos muito jovens.

Enfim, é um mundo fantástico que parece que nem fica numa avenida movimentada de São Paulo, ou num prédio tão chique. É como se fosse um portal para outra dimensão, onde se vive no futuro e a tecnologia está em todos os lugares.