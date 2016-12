Uma história de Natal!

Home

- 12:38

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Enquanto ele fazia os últimos ajustes, conferindo as cordas do trenó e as renas, ela, incansável, preparava a última refeição do dia: um peru recheado com farofa... E muita uva passa! Ela adorava, e seu marido nunca reclamou! “Tudo pronto!”, entrou ele na cozinha tomada por aquele cheiro de Natal. “Já terminei aqui também. Pegue os copos na cristaleira, por favor, e coloque sobre a mesa”.

Todo ano é especial, mas este... Parecia diferente. Ela sabe que 2016 tem sido um ano difícil para todos. Por isso, seu marido tinha de estar bem alimentado para dar conta de tantos pedidos.

Na verdade, o saco vermelho estava vazio de caixas. Ela mesma tinha feito a checagem de cada um dos desejos. Os pedidos por bonecas, carrinhos, videogames caíram consideravelmente. Em compensação o saco transbordava de esperança. “Será que as renas vão aguentar?”, perguntou um duende colocando a cabeça na janela. “Espero que sim! Agora venham comer, já está na hora”, respondeu.

Sentaram-se a mesa, além do Papai e da Mamãe, os três pequeninos ajudantes e duas Noeletes. A idosa, pegou o prato do marido e sem perguntar nada começou a enchê-lo. Ok, ela sabia que ele tem dois braços, duas pernas e pode se servir sozinho. Mas ela gostava de fazer esse carinho a ele.

Arroz, peru, farofa... “Ah, precisa pôr salada?!”, reclamou o velhinho. “Sim, senhor! Tem que comer direito! Você precisa de sustância, principalmente hoje”. Papai bufou, mas não falou mais nada. Ele sabe: quem manda no pedaço é ela.

Cuidados. “Mamãe, acho melhor Billy ficar aqui contigo...”, disse o velhinho apontando para um dos duendes. “Não, precisa, meu amor. Ficarei bem”. “Billy, você fica!”, cravou.

Papai sabia que a rotina dela antes do Natal é complicada. São muitos os afazeres.

Além dos cuidados com as renas e com a lista de presentes, sua esposa gostava de deixar a casa impecavelmente limpa e decorada, a roupa lavada e passada, comida pronta... É sempre bom ter alguém para ajudar quando o cansaço bater.

“Tudo bem se eu esticar o Natal em alguma baladinha?”, perguntou uma Noelete descendo do quarto. “Não!”, falou Papai Noel. “Tudo bem, mas não volte tarde e tome cuidado!”, falou Mamãe mandando “aquele” olhar a ele. “Elas trabalharam muito este mês, deixe as meninas se divertirem!”.

O velhinho fez aquela cara... “Mas você vai com essa roupa aí?!”, esbravejou. Mamãe colocou a mão sobre a dele e sorriu. “Ah, a juventude”, pensou. “Beijo, minhas filhas”, disse.

Corre corre. “Papai, são onze horas!”, alertou um duende. “Jesus!”. Todos se levantaram. Mamãe pegou a roupa do Papai Noel... “Escovou os dentes?”. Ele nem respondeu... Ela ajudou-o a vestir o casaco quentinho, aprumou a gola, apertou o cinto.

Ops! Esqueceu de um detalhe! Correu no banheiro, pegou uma pomada, ajeitou a barba dele. “O que é isso?” “Vai manter os fios no lugar a noite toda, confie em mim”. O velhinho riu, como ele amava aquela mulher...

Então, ele colocou seu gorro vermelho. “Como estou?” “Lindo, como sempre!”, disse ela dando-lhe um carinhoso beijinho. Ele deu aquele abraço de urso que Mamãe adora, tirando-a do chão.

“Tem certeza que não quer ir junto?”, perguntava todo ano. Ela então se lembrou do medo de altura e da última vez que vomitou e... “Melhor não”. Queria aproveitar a calmaria da casa para sentar um pouco e assistir mais um capítulo do seu seriado favorito no serviço de streaming. Afinal, não há espírito natalino que dê jeito na sua dor na coluna. “Volto logo”. “Ficarei de esperando”. “Te amo”. “Idem”.

Lá fora... Mamãe acompanhou Papai até a porta. Ele subiu no trenó. “Coloca o cinto de segurança, hein!”. “Tá booooom, Dona Mandona!”. Billy e ela ficaram na soleira da porta. “Vamos lá, Rudolph?”, disse Papai. E as renas passaram a correr e logo levantaram vôo puxando o bom velhinho. “Ho ho ho”, ouviu-se ao longe. Mamãe acenou aos céus: “Feliz Natal!”