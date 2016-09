Um príncipe em Taubaté

Home

A passagem de d. Pedro I pelo Vale do Paraíba em 1822



D. Pedro I chegou a Taubaté em dia 21 de agosto de 1822, a cidade foi a 5ª visitada por ele no Vale do Paraíba antes de declarar a independência do Brasil em 7 de setembro daquele ano.



Aqui, foi recepcionado com festa pelo clero e membros da elite. Ficou hospedado na casa do cônego Antônio Moreira Costa, onde passou por “sessões de bajulações”.



Sabendo que o príncipe tinha fama de conquistador, pais precavidos trataram de afastar suas filhas da cidade.



“Não teria passado despercebido ao Príncipe a ausência de ‘brotos’, de moças bonitas, à cerimônia do beija-mão. É que o vigário, prudente e zeloso, sabendo das ‘ousadias perigosas’ do visitante teria afastado de seus olhos ‘com proveitosos conselhos, as lindas ovelhinhas’”, revelou Assim Cintra, no livro “Histórias que não vêm na história”.



A passagem de d. Pedro I por Taubaté foi curta, mas significativa. Na cidade fez despachos, reuniu-se com a elite e distribuiu títulos de nobreza. Aqui aproveitou também para encorpar sua guarda de honra.



Foram sete os taubateanos que seguiram com a tropa do príncipe: Bento Vieira de Moura, Adriano Gomes Vieira de Almeida, Francisco Xavier Almeida, Fernando Gomes Nogueira, Rodrigo Gomes Vieira de Almeida, Vicente da Costa Braga e João José Lopes.



Sua estadia aqui continuou a ser sentida mesmo após a viagem.



Em homenagem ao príncipe, a rua por onde passou, então trecho urbano da antiga estrada Rio-São Paulo, chamada Rua do Gado, ganhou o nome, em 1873, de Rua do Príncipe (hoje Rua XV de Novembro).



No ano de 1922, no centenário da Independência, a cidade homenageou o 7 de Setembro com a inauguração de um obelisco que ainda permanece no Parque Barbosa de Oliveira.



Em 1955, o prefeito Felix Guisard Filho deu o nome dos taubateanos que integraram a guarda de honra do príncipe a logradouros da cidade, além de lembrar do local do grito de independência e nomear uma das travessas da cidade como Ipiranga. Também colocou o nome de Dom Pedro I em uma das marginais da rodovia Presidente Dutra.



