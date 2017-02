Home

- 15:20

Bruna Soares

São José dos Campos



Um incêndio atingiu uma estação de energia na avenida Samuel Wainer, no Jardim Augusta, zona central de São José, na tarde desta quarta-feira (1)



De acordo com o Corpo de Bombeiros, um transformador explodiu o local começou a pegar fogo. Não houve vítimas. Os Bombeiros trabalham, neste momento, para conter as chamas. As causas da explosão serão investigadas.