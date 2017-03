Um ano após a decisão, Tecelagem aguarda obra

Home

Em março de 2016, Justiça condenou Estado a restaurar os galpões 8 e 9 da antiga Tecelagem Parahyba



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Um complexo de valor histórico e de arquitetura imponente. É de se duvidar, porém, que alguém queira visitar o importante patrimônio de São José dos Campos. Os prédios da antiga Tecelagem Parahyba, na área do Parque da Cidade, zona norte do município, convivem com o abandono e sem previsão de restauro.

Vidros quebrados, infiltrações e risco de desabamento são alguns dos problemas do local atualmente. Em dois galpões, os telhados desabaram em 2013 e 2014. Em novembro do ano passado, um princípio de incêndio atingiu um dos prédios. O prazo para a recuperação do complexo, no entanto, é indeterminado.

Em março do ano passado, a Justiça condenou o Estado a restaurar os galpões 8 e 9. Dois meses depois, o governo Geraldo Alckmin (PSDB) assinou decreto que cedeu à Prefeitura de São José o uso da área.

Projeto. Nessa sexta, o governo estadual informou que o projeto básico para reforma dos galpões 8 e 9 está em fase de elaboração. Não há, porém, previsão de início das obras. A prefeitura sustenta que a responsabilidade pelas obras da Tecelagem ainda não está totalmente clara, por conta de processo na Justiça. Por isso, não há previsão de restauro.

“A prefeitura tem razão quanto aos galpões 8 e 9. O Estado foi obrigado a refazer essas áreas. Mas o complexo como um todo é de responsabilidade do município”, afirmou o ex-presidente da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), Alcemir Palma. “Na minha opinião, a prefeitura deveria fazer um diagnóstico de todo o complexo, verificar o que está vazio e, a partir disso, construir um plano para o local”, completou.

Patrimônio. Se for restaurar os prédios, a administração precisará apresentar projeto no Comphac (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural). O complexo da Tecelagem Parahyba, considerado patrimônio histórico e cultural de São José dos Campos, apresenta essa exigência.



Estado e prefeitura não assumem responsabilidade



O governo Geraldo Alckmin, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que “a decisão judicial determinou à Fazenda do Estado a reforma dos galpões 8 e 9”. “Os demais galpões podem ser ocupados pela Prefeitura de São José. Em relação à reforma dos galpões 8 e 9, a Fazenda do Estado providenciou projeto básico para reforma, que está em fase de elaboração”, completou.

A Prefeitura de São José disse que ainda existe dúvidas judiciais relacionadas às responsabilidades pelas obras do complexo da Tecelagem.

Justiça. No começo de março do ano passado, a Justiça condenou o Estado, que era proprietário do complexo, a recuperar os dois galpões cujos telhados desabaram em 2013 e 2014. As paredes dos espaços, que foram interditados pela Defesa Civil, já que também corriam o risco de cair. O problema motivou uma ação do Ministério Público para evitar a destruição de parte do complexo, que é protegido por lei municipal como bem de valor histórico e cultural. A ação do MP motivou a decisão da Justiça.