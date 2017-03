Vôlei Taubaté vence e fica a um jogo da semifinal

Últimas

23:58

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Vôlei Taubaté está a uma vitória das semifinais da Superliga Nacional masculina da modalidade. Na noite desta quinta-feira,venceu o Juiz de Fora por 3 a 1 (parciais de 25/15, 14/25, 25/18 e 26/24), em duas horas de partida, no ginásio do Abaeté, pelo segundo jogo da série melhor de cinco partidas das quartas de final do torneio. No sábado passado, os taubateanos já haviam vencido fora de casa por 3 a 0.



Agora, os time se enfrentam na próxima segunda-feira, às 18h30, no Caldeirão do Bonfim, onde uma nova vitória coloca o Funvic Taubaté entre os quatro primeiros colocados, repetindo o feito dos dois anos anteriores. Aos mineiros, resta vencer na segunda e provocar o quarto jogo da série.



Nesta quinta, os comandados do técnico Cézar Douglas, donos da segunda melhor campanha da primeira fase, não deram chances ao time que foi os sétimo melhor, e fecharam em 25 a 15. No segundo set, porém, os taubateanos caíram de produção e foram atropelados pelo Juiz de Fora: 25 a 15.



No terceiro set, as coisas voltaram ao normal, com o Taubaté vencendo por 25 a 18. No quarto e decisivo set,o Juiz de Fora tentou equilibrar e endurecer o jogo, mas o time da casa soube comandar o placar e fechou a partida.