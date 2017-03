Vôlei Taubaté inicia playoff da Superliga no dia 18

Últimas

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) divulgou nesta segunda-feira à tarde a tabela dos playoffs das quartas de final da Superliga Nacional. O Taubaté, único representante da região no torneio, vai estrear no próximo sábado, às 15h30, contra o Juiz de Fora, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV.



O time da região, comandado pelo técnico Cézar Douglas, terminou a primeira fase em segundo lugar na classificação geral e, assim, agora encar ao sétimo colocado. Como tem melhor campanha, o Funvic/Taubaté poderá fazer até três jogos em casa na série melhor de cinco partidas.



O primeiro jogo em casa será no dia 23, às 21h55, no ginásio do Abaeté, com transmissão ao vivo da RedeTV! e do site sportv.com.

Tricampeão paulista e bicampeão da Copa do Brasil, o time taubateano ainda busca o inédito título da Superliga, torneio no qual tem um terceiro lugar no ano passado como melhor colocação na história.

A seguir, a tabela completa do time da região nas quartas de final

18.03 (SÁBADO) – JF Vôlei (MG) x Funvic Taubaté (SP), às 15h30, na UFJF, em Juiz de Fora (MG) – SPORTV

23.03 (QUINTA-FEIRA) – Funvic Taubaté (SP) x JF Vôlei (MG), às 21h55, no ginásio Abaeté, em Taubaté (SP) – REDETV E SPORTV.COM

27.03 (SEGUNDA-FEIRA) – Funvic Taubaté (SP) x JF Vôlei (MG), às 18h30, no ginásio Abaeté, em Taubaté (SP) – SPORTV

01.04 (SÁBADO) – JF Vôlei (MG) x Funvic Taubaté (SP), a definir, na UFJF, em Juiz de Fora (MG) * Se necessário

06.04 (QUINTA-FEIRA) – Funvic Taubaté (SP) x JF Vôlei (MG), a definir, no ginásio Abaeté, em Taubaté (SP) * Se necessário