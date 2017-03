Vôlei Taubaté inicia amanhã a troca de ingressos

Últimas

- 16:26

Taubaté



Valendo vaga na semifinal da Superliga Masculina, o Vôlei Taubaté receberá o Juiz de Fora, pelo segundo jogo da série melhor de cinco, nesta quinta-feira, às 21h55, no ginásio do Abaeté. A primeira partida aconteceu na sábado (18 de março) e os comandados do técnico Cezar Douglas venceram por 3 sets a 0.

O torcedor que quiser acompanhar o jogo poderá adquirir o ingresso a partir de quarta-feira (22) na Loja Loucos por Esportes e na Secretaria de Esporte e Lazer. Sobrando bilhetes, a troca continuará na quinta-feira (23) em ambos os pontos.



Serão disponibilizados ingressos no ginásio da CTI (400 bilhetes), que podem ser adquiridos das 8h30 às 18h; e também na loja Loucos por Esporte (400), no Via Vale Garden Shopping, das 10h às 22h. Lembrando que na hora da partida não há troca de bilhete.



O torcedor deverá fazer a troca portando o CPF que poderá ser trocado por até dois ingressos (titular do CPF deverá estar presente). Desta vez, para adquirir o ingresso, será preciso doar um quilo de alimento não perecível, que será doado para as instituições de caridade da cidade. Portanto, para adquirir duas entradas é preciso levar dois quilos. Crianças de até 4 anos não precisam do bilhete.