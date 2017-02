Vôlei Taubaté busca mais uma vitória em casa nesta quarta

Últimas

- 09:23

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



Animado com a vitória incontestável sobre o Sesi, no último sábado, em casa, por 3 a 0, o Vôlei Taubaté volta a jogar pela Superliga Nacional diante da torcida nesta quarta-feira, quando recebe o São Bernardo, a partir das 20h, no ginásio do Abaeté.



O time da região, comandado pelo técnico Cézar Douglas, está em terceiro lugar na classificação, com 42 pontos, um a menos do que o vice-líder Sesi. Já o São Bernardo é o vice-lanterna, com apenas 12 pontos.



No Caldeirão do Bonfim, o Funvic/Taubaté tem uma boa oportunidade para assumir o segundo posto, já que é favorito a uma vitória tranquila que lhe garanta os três pontos. Na quinta, o Sesi também joga em casa, mas em um jogo mais complicado contra o forte Campinas, onde uma derrota do time da Capital poderá confirmar os taubateanos em segundo lugar ao final desta oitava rodada da primeira fase.



A meta do Vôlei Taubaté é terminar a primeira fase entre os quatro melhores colocados para chegar aos playoffs com a vantagem de decidir diante da torcida.



Ingressos. As trocas de ingressos ainda serão realizadas hoje, novamente nos dois pontos de sempre: ginásio do CTI e na loja Loucos por Esporte, no Via Vale Garden Shopping, caso ainda sobrem bilhetes.



O torcedor deverá fazer a troca portando o CPF que poderá ser trocado por até dois ingressos (titular do CPF deverá estar presente). Desta vez, para adquirir o bilhete, será preciso doar um quilo de ração para gato ou cachorro, portanto, para adquirir dois ingressos é preciso levar dois quilos. Crianças de até quatro anos não precisam do bilhete.