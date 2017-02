Vôlei Taubaté atropela o Sesi pela Superliga Nacional

Últimas

- 20:36

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Vôlei Taubaté reencontrou um velho freguês na noite deste sábado e fez bonito. Venceu o Sesi por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/17 e 25/22), em menos de duas horas de partida, disputada no ginásio do Abaeté, em Taubaté, pela sétima rodada do segundo turno da Superliga Nacional maculina da modalidade.



O time da casa, comandado pelo técnico Cézar Douglas, não teve muitas dificuldades, mesmo contra um adversário que está na parte de cima da classificação. O Sesi segue em segundo lugar e o Funvic Taubaté em terceiro. Porém, agora o time da região está apenas um ponto atrás do rival.



Agora, o time da região volta a jogar no Caldeirão do Bonfim na próxima quarta-feira, às 20h, contra o São Bernardo, pelo segundo turno do torneio nacional.