Vôlei Taubaté atropela o Juiz de Fora e está na semifinal

19:59

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Vôlei Taubaté está classificado para as semifinais da Superliga Nacional masculina da modalidade. Nesta noite, o time comandado pelo técnico Cézar Douglas venceu o Juiz de Fora por 3 a 0 (parciais de 25/21, 25/18 e 25/14), em pouco mais de uma hora e meia de partida. Pelo terceiro ano consecutivo, garantiram uma vaga entre os quatro melhores da competição.



Tricampeão paulista, o time da região agora busca o inédito título do principal torneio do país. Agora, o Funvic Taubaté vai encarar o velho rival Sesi, que eliminou o Minas Tênis Clube nas quartas de final.



A equipe da região, comandada pelo técnico Cézar Douglas, fechou a série melhor de cinco partidas com três vitórias incontestáveis sobre o adversário. O time venceu por 3 a 0 em Minas, venceu por 3 a 1 no primeiro jogo em casa e, ontem, novamente no Caldeirão do Bonfim, fez mais 3 a 0.



A vitória. Os taubateanos nem tomaram conhecimento dos mineiros no primeiro set e fecharam o primeiro período do jogo em 25 a 21.

Depois, o segundo set foi ainda mais tranquilo, com um placar de 25 a 18. No último e decisivo set, o Taubaté conseguiu fechar o jogo com um placar ainda mais elástico, de 25 a 14.