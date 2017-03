Vôlei Taubaté aguarda data dos playoffs da Superliga

Últimas

- 11:27

Taubaté



O Vôlei Taubaté ainda aguarda a definição da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) para saber quando serão os jogos das quartas de final da Superliga Nacional masculina, onde vai enfrentar o juiz de fora em uma série melhor de três partidas.



No último sábado, o time comandado pelo técnico César Douglas fez uma partida ruim contra o próprio time mineiro, na casa do adversário, pela última rodada da primeira fase, e perdeu por 3 a 2 (parciais de 25/19, 24/26, 20/25, 20/25, 25/22 e 8/15). Ainda assim, conseguiu fechar o turno com a segunda melhor colocação na classificação geral, com 52 pontos, atrás apenas do líder Cruzeiro.



Assim, o Juiz de Fora, que foi o sétimo colocado na fase classificatória, será o adversário do Funvic Taubaté na próxima fase, onde o time da região terá a vantagem de fazer até duas partidas diante da torcida, no ginásio do Abaeté, por ter feito a melhor campanha. A expectativa é de que o primeiro jogo seja no próximo sábado, em Minas Gerais.