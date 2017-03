Vicentina Aranha fez a diferença no início do século 20

Últimas

São José dos Campos



O Parque Vicentina Aranha, no centro de São José dos Campos, é conhecido da grande maioria das pessoas na cidade. E também já foi um importante sanatório para o tratamento de tuberculosos quando o município foi referência no tratamento da doença até a década de 50 do século passado.



Porém, poucas pessoas sabem quem deu origem ao parque, que hoje é local de caminhadas e diversas atividades culturais em um das regiões mais nobres de São José. Vicentina Queiróz Aranha, que era casada com o senador Olavo Egídio, tinha um sonho, ainda no início do século 20: construir um sanatório onde as pessoas mais pobres tivessem condições de se tratarem de uma doença que, na época, ainda era fatal.



Esforço. Com o apoio do marido e do governo do Estado à época, que conseguiu o terreno na região central de São José, e em 1918 a construção do prédio se iniciou.

Vicentina, que morreu dois anos antes, em 1916, ainda foi homenageada levando o nome do sanatório, tendo seu sonho levado adiante pelo político, que concretizou o espaço.



Durante décadas, o hospital inaugurado em 1924 foi referência no país inteiro. Hoje, embora seja um local voltado para atividades culturais, é considerado um importante patrimônio arquitetônico para a cidade.



Em uma área com mais de 400 mil metros quadrados, ricos e pobres usufruíam da estrutura. Na época, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo não tinha mais estrutura para receber tantos doentes. Assim, o Vicentina Aranha, em São José, passou a receber os tuberculosos. Naquela época, a cidade tinha características ideais para cuidar de pessoas com problemas pulmonares.