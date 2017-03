Vanessa Ramuth: Sensibilidade e muita dedicação

Últimas

Uma mãe presente e carinhosa, uma esposa parceira e uma mulher dedicada às causas filantrópicas, além de ser uma pessoa tranquila e reservada. Esse é um pouco do perfil de Vanessa Piovesan Ramuth, de 39 anos, primeira-dama de São José dos Campos desde o dia 1º de janeiro, quando o marido Felicio Ramuth (PSDB) assumiu o cargo após a eleição do ano passado.

Vanessa conheceu Felicio em 1999 e eles se casaram três anos depois. Agora, carrega a missão de comandar o Fundo Social de Solidariedade do município e estar ao lado do marido nesta jornada por, pelo menos, mais quatro anos.



Desde que se consumou, em outubro do ano passado, a vitória nas urnas, ela sempre se manteve tranquila. “O que passou pela minha cabeça foi que estávamos à frente de uma grande conquista e com a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas” disse.



“Vou apoiar o meu marido e estar envolvida na gestão municipal, principalmente desenvolvendo os trabalhos no Fundo Social de Solidariedade”, afirmou Vanessa Ramuth.



Tranquilidade. Mesmo com a mudança de rotina no dia a dia, a primeira-dama de São José se mostra madura para administrar a vida. “Conciliar filha, casa, trabalho é corrido para toda mulher e para mim não é diferente”, afirmou.



Agora, seu maior objetivo é cuidar da área social de São José. “Estamos reestruturando o Fundo Social e projetando novas ações que contribuam para o melhor atendimento às pessoas que mais precisam. Todas as vezes que o Fundo Social de São José foi presidido pela primeira-dama, tivemos resultados positivos para a cidade”, disse.



Vanessa Ramuth descarta qualquer possibilidade de se candidatar a qualquer cargo. Mas entendo que a mulher deve ter participação na vida política de um modo geral. “A mulher deve participar não só na política, como em outras áreas de trabalho. A sensibilidade e a força feminina podem fazer a diferença na tomada de decisões importantes”, afirmou.



Mas, claro, como todo ser humano ela também tem seus momentos de lazer com a família. “Adoramos assistir séries na TV, sair para caminhar e ir à praia”, disse Vanessa.





Primeira-dama se inspira em Ruth Cardoso

A primeira-dama de São José dos Campos, Vanessa Piovesan Ramuth, se espelha em outras mulheres que também fizeram história na mesma função e que foram atuantes na área social. Uma delas, inclusive, bem próxima: Rosana Dalla Torre, esposa de Eduardo Cury, hoje deputado federal, prefeito de São José pelo PSDB durante oito anos, entre 2005 e 2012.



Mas não é só ela. Ruth Cardoso, já falecida, e esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), foi outra fonte de inspiração, assim como Lu Alckmin, esposa do atual governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

Fora do país, quem também inspira Vanessa pela conduta é Michelle Obama, mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que comandou o país mais rico do mundo por oito anos, entre 2008 e 2016.





“São mulheres que realizaram vários trabalhos como primeira-dama e que fizeram a diferença na área social”, explica Vanessa.